التكبالي : خروج المرتزقة من ليبيا يحتاج قرار أممي و ضغط أمريكي

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن المرتزقة لن يخرجوا من ليبيا بدون قرار حقيقي من الأمم المتحدة وضغط من الولايات المتحدة الامريكية.

و أوضح التكبالي، أن ما يحدث من تحركات على الأرض يظهر أن تركيا وروسيا لا تنوي ان تسحب مرتزقتها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه إذا نجحت الأمم المتحدة في الضغط على أنقرة لسحب قواتها ستجد روسيا نفسها محرجة مما يضطرها لسحب قواتها.

وأضاف التكبالي أن الروس لن يخرجوا بسهولة من ليبيا، لافتا إلى أن روسيا تسعى للحصول على موضع قدم في جنوب البحر المتوسط من خلال السيطرة على سرت أو طبرق أو بنغازي،.

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