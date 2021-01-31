روسيا تتهم واشنطن بسرقة إحدى منظوماتها العسكرية من ليبيا

قالت مصادر إعلامية روسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة من تركيا، استولت، في 18 مايو الماضي، على منظومة متطورة روسية الصنع، من قاعدة الوطية غرب طرابلس، ونقلتها إلى قواعدها في ألمانيا.

وقالت قناة روسيا اليوم في فيديو مصور أن من بين ما تم الاستيلاء عليه منظومة”بانستير اس1″، وهي منظومة متطورة يمكنها متابعة 20 هدفا على مسافة 20 كيلومترا، وارتفاع يصل 12 كيلومترا، وتستخدم لمواجهة الطائرت الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة بالإضافة إلى الصواريخ. وتم نقلها من فريق عسكري أمريكي إلى الزاوية ثم نقلها إلى ألمانيا.

وأضافت القناة أن المساعدة في العملية ساهمت فيها أيضا أطراف ليبية، وهي منظومة فريدة جعلت الولايات المتحدة تسارع إلى نقلها عبر فريق عسكري مختص باعتبارها تتابع كل ما يخص الصناعات العسكرية الروسية التي تتهمها واشطن بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية ذات قيمة عالية.

ولا تعتبر عملية الاستيلاء الأولى من نوعها حيث أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة سبق وأن “سرقت” في عملية سريّة، مروحية روسية الصنع استعملتها ليبيا في الحرب التشادية، العام 1988، في قلب الخلاف مع نظام العقيد معمر القذافي.