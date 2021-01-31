مصادر: الإخوان اتفقوا على أن يكون « باشاغا » مرشحهم الأول لرئاسة الحكومة

أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان اجتمع مع خالد المشري رئيس مايسمى بمجلس الدولة وعدد من قيادات الإخوان وبعض الإعلاميين الموالين لهم في منزل أحد قيادات التنظيم لدعم تولي فتحى باشاغا الحكومة الجديدة في ليبيا، وذلك قبل السفر إلى اجتماع جنيف .

وأوضحت المصادر، أن الإجتماع حضره ثلاثة من مدراء قنوات

ومواقع الإخبارية التابعة لحزب العدالة والبناء، مبينة أن صوان أكد في الاجتماع على أن مرشحهم الأول لرئاسة الحكومة هو باشاغا ودعاهم لبذل كل ما يمكن لتمكينه ودعمه .

وأضافت المصادر، أن صوان زعم أن حزبه يتعرض لحملات إعلامية من مختلف الأطراف ما أدى إلى تشويهه وانعدام حظوظه في الإنتخابات القادمة رغم حفاظه على مواقعه طيلة سنوات، لافتة إلى ان صوان أبلغ المجتمعين بأن الحزب مهدد بالإختفاء من المشهد إذا لم تتشكل حكومة جديدة بقيادة باشاغا تستمر سنتين أو ثلاثة على الأقل .

كما أكد صوان أن تركيا و قطر لا تعارضان ترشح باشاغا كما يقول تيار الغرياني وأبوسهمين، وقال إن باشاغا يعمل منذ فترة على تحييد رفض القاهرة لتوليه الحكومة الجديدة .

وطمئن صوان المجتمعين بشأن بعض المخاوف من أن باشاغا درّب قوة للسيطرة على طرابلس مدعومة بـ ” قوة صديقة ” متمركزة ومدرّبة في اليرموك وكلية الشرطة .

وفي السياق ذاته، قالت المصادر، إن خالد المشري أكد خلال الاجتماع عدم وجود نية لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات بين مجلسي النواب والدولة ماسيساهم في إطالة عمر الحكومة الجديدة لما بعد موعد الإنتخابات .

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