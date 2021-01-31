المرعاش: السفير الأمريكي يضغط لإتمام صفقة تولي عقيلة صالح الرئاسي وباشاغا الحكومة

شكشك المحلل السياسي كامل المرعاش، في إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ملتقى الحوار الليبي المقبل .

وأوضح المرعاش، في تصريح صحفي، أنه لا يمكن التكهن بنجاح ملتقى الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية، معربا عن اعتقاده أن مسألة تشكيل الحكومة ستكون معقدة وصعبة جدا.

وأرجع المرعاش ذلك لصعوبة تحديد المعايير وآلية التصويت لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة اختيار الشخصيات أكثر تعقيدا نظرا للتنافس الشديد بين الشخصيات التي أفرزتها أحداث نكبة فبراير2011، والتي أثبتت أنها مهووسة بالسلطة وبالتالي فإن الوضع أكثر تعقيدا.. على حد تعبيره .

وأضاف أن ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لليبيا تريد أن تسابق الزمن لأن مهمتها شارفت على الانتهاء وتريد أن تنجح بأي حال في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كانت مجرد حكومة شكلية فقط وتترك الأمر التنفيذي الخاص بالحكومة الجديدة للمبعوث الأممي الجديد.

وأشار إلى أن ما سيشهده اتفاق جنيف خلال اليومين القادمين هو أمر في غاية الخطورة والأهمية، وسيكشف عن حجم الضغوط الأمريكية التي يمارسها السفير الأمريكي على بعض الشخصيات في سبيل إتمام الصفقة التي سبق وعقدها بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي منزوع السلطات لصالح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس للحكومة بصلاحيات واسعة .

ويعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات في جنيف بسويسرا.

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