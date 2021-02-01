الأفاعي تخرج من جحورها في طرابلس و تحذر « باشاغا » من الوهم

أعلنت مجموعة من كتائب المنطقة الغربية والجبل الغربي المساندة لعملية ماتسمى” بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالبت الكتائب، التي أطلقت على نفسها “اتحاد قوة المنطقة الغربية” في بيان لها، بخارطة طريق واضحة وشفافة لكل الليبيين ودعم مشروع الإنتخابات في الـ 24 من ديسمبر القادم من خلال مجلس الأمن الدولي .

وحمّلت الكتائب بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الصراعات في ليبيا منذ 5 سنوات، بسبب عدم اختيار شخصيات توافقيه لحل الأزمة الليبيه، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقيه إلى حين إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.

وأعلنوا توحيد كافة الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية وفض كل المنازعات السابقة وفتح الطرق بين المدن ، وعودة كل المهجرين إلى بيوتهم بالمنطقة الغربية .

وعبروا عن رفضهم لـ”عملية صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي أعلن عنها وزير الداخليه فتحي باشاغا، ووصفتها بأنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية خاصة به، داعين حكومة الوفاق إلى إدماج كل مقاتلي ماتسمى “بركان الغضب” بالمؤسسات العسكرية والامنية حسب اللوائح المعمول بها .

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