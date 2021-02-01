«المرعاش»: لا يمكن التكهن بنجاح حوار جنيف في تشكيل حكومة وحدة وطنية

قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن “مسألة تشكيل الحكومة ستكون معقدة وصعبة جدا”، مردفًا أنه “لا يمكن التكهن بنجاح ملتقى الحوار المقرر عقده الشهر المقبل في تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وأضاف «المرعاش» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، أنه “من الصعب تحديد المعايير وآلية التصويت لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أن “مسألة اختيار الشخصيات أكثر تعقيدا نظرا للتنافس الشديد بين الشخصيات التي أفرزتها أحداث فبراير 2011، والتي أثبتت أنها مهووسة بالسلطة وبالتالي فإن الوضع أكثر تعقيدا”، على حد قوله.

وأضاف أن “ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لليبيا تريد أن تسابق الزمن لأن مهمتها شارفت على الانتهاء وتريد أن تنجح بأي حال في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كانت مجرد حكومة شكلية فقط وتترك الأمر التنفيذي الخاص بالحكومة الجديدة للمبعوث الأممي الجديد”.

وأوضح أن “ما سيشهده اتفاق جنيف خلال اليومين القادمين هو أمر في غاية الخطورة والأهمية، وسيكشف عن حجم الضغوط الأمريكية التي يمارسها السفير الأمريكي على بعض الشخصيات في سبيل إتمام الصفقة التي سبق وعقدها بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي منزوع السلطات لصالح وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا غاك رئيس للحكومة بصلاحيات واسعة”.

ويعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، جولة جديدة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وتستمر جولة المحادثات من يوم 1 إلى 5 فبراير المقبل، وخلال الاجتماع سيتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، في البلد العربي.

وقالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي إن هذا الإعلان جاء بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.