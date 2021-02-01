أبونجيم: لجنة الفرز قد تستبعد بعض المرشحين من سباق السلطةالتنفيذية

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، علي أبونجيم، أن اللجنة المكلفة بفرز أسماء المرشحين الـ45 للسلطة التنفيذية الجديدة “رئيس المجلس الرئاسي والنائبين، ورئيس الحكومة” تعمل حاليا على تحديد مدى مطابقتهم الشروط المقررة.

وأوضح أبونجيم، في مداخلة تلفزيونية رصدتها “ليبيا24″، أن كل أعضاء الملتقى السياسي سيتجهون، إلى جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، على مرحلتين؛ الأولى عبر كل مجمع انتخابي من الأقاليم الثلاثة، على حدة؛ لتحقيق نسبة الـ70% من الأصوات إذا أمكن.

وأضاف أبونجيم أنه إذا تعثر تحقيق نسبة الـ70%، سيكون هناك برنامج قائم لكل المرشحين؛ بحيث يكون هناك أربعة قوائم على الأكثر ستدخل المرحلة الثانية لتصويت كل أعضاء الملتقى السياسي.

وأكد عضو ملتقى الحوار السياسي أن آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة حُسمت من خلال اللجنة الاستشارية التي وضعت تصورًا وتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الملتقى، موضحًا أن أمامهم الآن مهمة اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، وسيتم إعلان السلطة الجديدة 5 فبراير المقبل.

وبيّن أن جدول أعمال الملتقى في جنيف سيضمن أولاً طرح الرؤى المستقبلية ومشروعات المرشحين الـ45 على الرئاسي والحكومة على مدار يوم أو اثنين، وبعدها سيذهبون إلى تصويت المجمعات الانتخابية.

وأشار بونجيم أنه من الوارد خروج بعض أسماء المرشحين بعد خضوعهم للجنة الفرز التي ستحدد مدى خضوعهم للمواصفات الموضوعة،امتثال المرشحين إلى الهيئات القضائية والعسكرية والقوانين والتشريعات الليبية، أوضح أن هذا الشرط يعود إلى مدونة الأمم المتحدة ولجنة الصياغة لمعرفة هل يوجد عائق عسكري أو قضائي أمام أحد المترشحين، موضحا أنه سيتم النظر من قبل البعثة الأممية في هذا الشرط قبل التصويت.

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