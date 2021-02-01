زهيو يطرح برنامجه لعضوية المجلس الرئاسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

قدم السياسي الليبي الشاب أسعد زهيو ترشحه لعضوية الرئاسي، للمساهمة في إخراج البلاد “بر الأمان والمشاركة في العبور به نحو مرحلة الاستقرار” حسب قوله.

وأضاف زهيو في بيان الترشح الذي نشره على حسابه بفيسبوك إن الخطوة تأتي “إدراكاً منّا لخطورة الأزمة التي يعيشها وطننا وإحساساً بمعاناة شعبنا العظيم، ووعياً بحاجة الوطن إلى دماء جديدة، وإلى نخب وطنية مستعدة للعمل والتضحية وإنكار الذات، وشعوراً بحاجتنا الماسّة إلى ضرورة الإسهام في إنقاذ بلدنا، وبأهمية تضافر جهود الليبيين كافة في هذه المهمة”، مؤكد على ضرورة “إسهام شريحة الشباب الليبي بشكل خاص، في إنجاح مسار التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ببلدنا.”

كما قال زهيو أنه “احتراماً لإرادة رفاقي الشباب الذي شاركوني مسيرة عمل جاد طيلة السنوات الماضية، وشجعوني على التقدم خطوة أخرى في ساحات العمل الوطني، وحملوني مسؤولية النهوض بأعباء المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق تطلعاتهم في بناء ليبيا الجديدة” وقد علن ترشحه طارحا نقاطا في مشروعه الانتخابي كانت كالتالي:

أولاً: استعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة، وحشد مايتطلبه ذلك من جهود وقدرات والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيقه.

ثانياً: السعي الجاد لتحقيق التوافق حول دستور يكفل حقوق المواطن وينظم العلاقة بين أبناء المجتمع وسلطات الدولة، والعمل على صونه والالتزام بمضامينه في القول والممارسة.

ثالثاً: تبني خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية على أسس الشراكة في الوطن واحترام حقوق المواطنة وفقاً لدستور يرتضيه الليبيون كافة، ويرسخ دعائم السلم المجتمعي بينهم، ويحفّزهم على العمل موحّدين متكاتفين ساعين نحو الأفضل.

رابعاً: إقامة العدل بين مكونات الشعب الليبي ، والعمل على تفعيل مؤسسات القضاء واستعادة هيبته وموقعه كسلطة مستقلة ومحايدة وأداة كافلة لحقوق المواطن وضامنة لاستقرار البلاد.

خامساً: اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية الخانقة، والسعي لإعداد وإطلاق خطط تنمية إقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة تسهم في التخلص من آثار الأزمة والنزاعات المتتالية التي استنزفت مقدرات ليبيا وضربت بُناها التحتية وحدت من قدرتها على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي في حياته اليومية.

سادساً : معالجة آثار الإنقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات وتأهيلها ، والعمل على استظهار إرادة الليبيين في إعادة تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية عبر توفير متطلبات وشروط وضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

سابعاً: استعادة احترام ليبيا كدولة ضمن المجتمع الدولي واسترجاع مكانتها في محيطها الإقليمي، والعمل على تحصين منافذها وصون سيادتها بالداخل والخارج.

ثامناً: إرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الشأن العام ، والعمل على مواجهة ظاهرة الفساد، والسعي لمواجهة آثارها المدمرة للمجتمع ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطوير آدائها لتقوم بدورها على النحو المأمول.

تاسعاً: الحرص على ترجمة توق الشباب الليبي للمساهمة في بناء بلدهم، ورسم ملامح مستقبل مشرق له، والعمل على وضع رؤية متكاملة لإشراك الشباب سياسياً، وتأهيلهم علمياً ومهنياً وتمكينهم اقتصادياً، واحترام مكانتهم الاجتماعية كفاعل أساسي، ووضعهم في صدارة اهتمامات الدولة، وحث مؤسساتها على تبني وتنفيذ السياسات والخطط التي تستثمر طاقاتهم وتوظف قدراتهم للنهوض والتقدم.

عاشراً: الحرص على حشد طاقات المجتمع والعمل على استنهاض كل عوامل القوة فيه وتعبئة مقوماتها المادية والمعنوية والروحية، والسعي لاستعادة اللحمة الوطنية، لبلوغ الغايات المشتركة لليبيين بمشاركتهم جميعاً دون إقصاء أو تهميش أو تمييز.”