زهيو يطرح برنامجه لعضوية المجلس الرئاسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
01 February, 2021
قدم السياسي الليبي الشاب أسعد زهيو ترشحه لعضوية الرئاسي، للمساهمة في إخراج البلاد “بر الأمان والمشاركة في العبور به نحو مرحلة الاستقرار” حسب قوله.
وأضاف زهيو في بيان الترشح الذي نشره على حسابه بفيسبوك إن الخطوة تأتي “إدراكاً منّا لخطورة الأزمة التي يعيشها وطننا وإحساساً بمعاناة شعبنا العظيم، ووعياً بحاجة الوطن إلى دماء جديدة، وإلى نخب وطنية مستعدة للعمل والتضحية وإنكار الذات، وشعوراً بحاجتنا الماسّة إلى ضرورة الإسهام في إنقاذ بلدنا، وبأهمية تضافر جهود الليبيين كافة في هذه المهمة”، مؤكد على ضرورة “إسهام شريحة الشباب الليبي بشكل خاص، في إنجاح مسار التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ببلدنا.”
كما قال زهيو أنه “احتراماً لإرادة رفاقي الشباب الذي شاركوني مسيرة عمل جاد طيلة السنوات الماضية، وشجعوني على التقدم خطوة أخرى في ساحات العمل الوطني، وحملوني مسؤولية النهوض بأعباء المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق تطلعاتهم في بناء ليبيا الجديدة” وقد علن ترشحه طارحا نقاطا في مشروعه الانتخابي كانت كالتالي:
أولاً: استعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة، وحشد مايتطلبه ذلك من جهود وقدرات والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيقه.
ثانياً: السعي الجاد لتحقيق التوافق حول دستور يكفل حقوق المواطن وينظم العلاقة بين أبناء المجتمع وسلطات الدولة، والعمل على صونه والالتزام بمضامينه في القول والممارسة.
ثالثاً: تبني خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية على أسس الشراكة في الوطن واحترام حقوق المواطنة وفقاً لدستور يرتضيه الليبيون كافة، ويرسخ دعائم السلم المجتمعي بينهم، ويحفّزهم على العمل موحّدين متكاتفين ساعين نحو الأفضل.
رابعاً: إقامة العدل بين مكونات الشعب الليبي ، والعمل على تفعيل مؤسسات القضاء واستعادة هيبته وموقعه كسلطة مستقلة ومحايدة وأداة كافلة لحقوق المواطن وضامنة لاستقرار البلاد.
خامساً: اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وحل المشكلات المعيشية الخانقة، والسعي لإعداد وإطلاق خطط تنمية إقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة تسهم في التخلص من آثار الأزمة والنزاعات المتتالية التي استنزفت مقدرات ليبيا وضربت بُناها التحتية وحدت من قدرتها على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي في حياته اليومية.
سادساً : معالجة آثار الإنقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات وتأهيلها ، والعمل على استظهار إرادة الليبيين في إعادة تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية عبر توفير متطلبات وشروط وضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
سابعاً: استعادة احترام ليبيا كدولة ضمن المجتمع الدولي واسترجاع مكانتها في محيطها الإقليمي، والعمل على تحصين منافذها وصون سيادتها بالداخل والخارج.
ثامناً: إرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في إدارة الشأن العام ، والعمل على مواجهة ظاهرة الفساد، والسعي لمواجهة آثارها المدمرة للمجتمع ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطوير آدائها لتقوم بدورها على النحو المأمول.
تاسعاً: الحرص على ترجمة توق الشباب الليبي للمساهمة في بناء بلدهم، ورسم ملامح مستقبل مشرق له، والعمل على وضع رؤية متكاملة لإشراك الشباب سياسياً، وتأهيلهم علمياً ومهنياً وتمكينهم اقتصادياً، واحترام مكانتهم الاجتماعية كفاعل أساسي، ووضعهم في صدارة اهتمامات الدولة، وحث مؤسساتها على تبني وتنفيذ السياسات والخطط التي تستثمر طاقاتهم وتوظف قدراتهم للنهوض والتقدم.
عاشراً: الحرص على حشد طاقات المجتمع والعمل على استنهاض كل عوامل القوة فيه وتعبئة مقوماتها المادية والمعنوية والروحية، والسعي لاستعادة اللحمة الوطنية، لبلوغ الغايات المشتركة لليبيين بمشاركتهم جميعاً دون إقصاء أو تهميش أو تمييز.”
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