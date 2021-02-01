ليبيا بين أشد دول العالم فساداً في 2020

احتلت ليبيا مركزا متقدما في قائمة الدول العشر الأشد فسادا في العالم، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هى السودان واليمن وسوريا .

وبحسب التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، فإن حساب المؤشر لا يتناول الأوضاع في الدول بشكل عام، مثل سجل حقوق الإنسان أو القيود المفروضة على حرية الرأي والصحافة والنشطاء السياسيين والمعارضة والمواطنين بشكل عام.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

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