البيوضي: البعثة الأممية قد تلجأ لترميم الرئاسي حال فشل الحوار

توقع الناشط السياسي سليمان البيوضي، أن يتقلص عدد المرشحين للمجلس الرئاسي ليصبح أربعة عن كل إقليم أو أقل من ذلك بما لا يتجاوز 12 مرشحا عن الأقاليم الثلاثة .

وأوضح البيوضي، في تصريح صحفي، أنه إذا فشل ملتقي الحوار في تسمية السلطة التنفيذية، فهذايعني الذهاب إلى الخطة البديلة ، وهي ترميم الرئاسي الحالي وتسمية رئيس حكومة منفصلة من قبل فائز السراج، مؤكدا أنهما جاهزان للإعلان .

وقال البيوضي، إن فشل الحوار والاتفاق مرتبط بشكل وثيق بمدى رعاية التشكيلة الرئاسية للوضع الدولي المتداخل والمتقاطع حول الملف الليبي، وهو ما يجب أن يدركه أعضاء ملتقى الحوار الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتا إلى أنه إذا لم تراع نتائجهم الوضع الدولي المعقد فإن خيار ترميم المجلس الرئاسي سيمر .

ويرى مراقبون أن البعثة الأممية لن يكون بإمكانها تمرير اتفاق لا يحظى بقبول تركيا، وخاصة أن عمليات التصويت السابقة داخل الملتقى كانت لصالح الفريق الذي يقوده الدبيبة المقرب من أنقرة، كما تسبب نفس الفريق بعد انسحابه في تعطيل عملية التصويت على آلية التصويت على اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، قبل أن تلجأ المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز إلى تشكيل اللجنة الاستشارية التي نجحت في التصويت على الآلية في جنيف

وتتواتر الأنباء منذ أشهر بشأن وجود مساع تركية إيطالية لترميم المجلس الرئاسي الحالي بحيث يبقى فائز السراج رئيسا له مقابل تعيين نائبين له، وتعيين رئيس حكومة من الشرق .

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