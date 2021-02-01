اليوم .. استئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي في سويسرا

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت ليبيا .

وأوضحت البعثة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن الملتقى سيبدأ بكلمة افتتاحية للمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، لافتة إلى أنه سيتم بث الكلمة الافتتاحية على صفحة الفيسبوك.

وأضافت البعثة، أنه بعد الافتتاح، تبدأ جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، والتي سوف تبث مباشرة على الإنترنت، كما سيتم خلال هذه الجلسات طرح عدد من الأسئلة الأكثر تكراراً والتي تم طرحها من قبل بعض الليبيين خلال الحوار الرقمي المباشر مع وليامز .

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