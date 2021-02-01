بعد تهديد كتائب السراج .. رتل مسلح من مليشيات مصراتة يدخل طرابلس لحماية باشاغا

أفادت مصادر صحفية، الاثنين، بوصول رتل من السيارات المسلحة التابعة لمليشيات مصراتة إلى طرابلس .

وأوضحت المصادر، أن الرتل المسلح وصل القره بولي، ثم

توجه مباشرة إلى طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من دخول هذا الرتل لطرابلس هو حماية وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، من التكتل المضاد لتحالف هيثم التاجووي التابع لمليشيات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من كتائب المنطقة الغربية والجبل الغربي المساندة لعملية ماتسمى” بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، رفضها للحكومة المزمع تشكيلها عبر ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وأعلنوا توحيد كافة الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية، ورفضهم لـ”عملية صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي أعلن عنها وزير الداخليه فتحي باشاغا، ووصفتها بأنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية خاصة به.

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