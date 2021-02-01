علي أوحيدة: شيء مؤسف أن يضع عقيلة صالح اسمه بقائمة تضم لصوصا وقادة مليشيات

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم ببروكسل في بلجيكا، أنه شيء مؤسف أن يضع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب اسمه على قائمة تضم لصوصا وقادة للمليشيات، في إشارة لقائمة المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

وقال أوحيدة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “شيء مؤسف أن يضع عقيلة صالح اسمه على نفس القائمة التي تضم لصوص وقادة ميليشيات”.

وأضاف “من مهمة وواجب النواب الذين منحهم الشعب ثقته أن يدافعوا عن مصالح هذا الشعب وألا يصطفوا في نفس قوائم اللصوص، ومن واجب الصحفي أن يشير لذلك وهو ليس مسؤولا عن تقاعس الناس، وانتظارهم المهدي المنتظر”.

وتابع “المجتمع الدولي الذي يرعى الحوار السياسي ويروج له، هو نفسه الذي يرعى المليشيات التي تنفذ الانقلاب على الحوار في طرابلس اليوم. ابحثوا عن الخطأ”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت أمس السبت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء وذلك على النحو المبين أدناه بالترتيب الأبجدي للغة العربية.

وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.