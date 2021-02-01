«امغيب»: بوجود المليشيات والمرتزقة لا يمكن الوصول إلى تسوية سياسية أو إجراء انتخابات

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أنه بوجود المليشيات المسيطرة على إقليم طرابلس لا يمكن الوصول إلى أي تسوية سياسية، مشيرا إلى أنه بموجود المرتزقة لا يمكن إجراء أي انتخابات.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بيان المليشيات اليوم؛ الذي رفضوا فيه بشكل صريح مساعي البعثة الأممية الرامية لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية وطالبوا فيه السراج بتشكيل حكومة جديدة، يطرح سؤالا مهما”.

وأضاف “نقف أمام سؤال مهم للغاية وهو «من هو العضو المشارك في حوار جنيف من إقليم طرابلس ومقيم فيها حالياً يستطيع أن يعطي تزكية لمرشح ترفضه إحدى المليشيات لأي سبب كان؟». لذلك قلت في منشور سابق ان مهمة اعضاء لجنة الحوار في جنيف سوف تكون اشبه بالمستحيلة”.

وتابع “لذلك أقول:- بوجود المليشيات المسيطرة على إقليم طرابلس لا يمكن الوصول إلى أي تسوية سياسية، وبوجود المرتزقة لا يمكن إجراء أي انتخابات، وبوجود الاثنين معاً لن يكون هنالك أي مَعلم من معالم الدولة في طرابلس والمناطق المحيطة بها”.