«تعليم الوفاق»: بدء توزيع 18 ألف مقعد دراسي و20 ألف سبورة

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق بدء توزيع 18 ألف مقعد مدرسي على مراقبات التعليم بالمناطق، إاضفة إلى 20 ألف سبورة بيضاء.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، الذي سينطلق في 13 فبراير الجاري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار مدير إدارة المخازن بالمصلحة علي الرقيق إلى الشروع في توزيع مليون عُلبة خطاطات، و100 ألف طَلاَّسة على مراقبات التعليم بكافة مدن ومناطق ليبيا، لتوزيعها على المؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأوضح الرقيق أنهم في انتظار استلام كميات أخرى متعاقد عليها تتمثل في مقاعد فردية وزوجية وكرسي مَعْمَل وطاولة مُعَلِّمٌ ومكاتب إدارية لإدارات المدارس.



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