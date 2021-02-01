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حنان شلوف: ستظل فبراير كما هي مهما حاولوا تشويهها

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، أن «فبراير» ستظل هي «فبراير» مهما حاولوا تشويهها، بحسب وصفها.

وقالت شلوف في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مرحبا فبراير الحرية. لا مرحبا الفوضى باسم فبراير”.

وأضافت “مرحبا فبراير العدالة الاجتماعية. لا مرحبا فبراير دواعش المال العام ودواعش الاعتمادات ودواعش تجارة السلاح”.

وتابعت “مرحبا فبراير الديمقراطية والدولة المدنية. لا مرحبا فبراير الدولة العسكرية والعسكرية بغطاء المدنية”.

وواصلت “مرحبا بإعلان دستوري ودستور. لا مرحبا فبراير مهزلة الصخيرات وخديعة التآمر الدولي”.

واستطردت “مرحبا فبراير لا للظلم ولا للاستبداد. لا مرحبا فبراير استبدال ظلم بظلم واستبداد باستبداد، وستظل فبراير هي فبراير مهما حاولوا تشويهها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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