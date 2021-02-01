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مركز درنة للعزل يعلن عن تقريره الشهري لحالات كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي بدرنة، اليوم الإثنين، عن تقرير شهر يناير لعمل المركز من تاريخ 1/1/2021 إلى 31/1/2021.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استقبل 22 حالة، وتم تماثل 15 حالة منهم إلى الشفاء، وتم تسجيل 6 حالات وفاة منهم 5 ذكور وحالة واحدة لأنثى، وحالة واحدة متواجدة بالعزل.

وأشار المركز إلى أن متوسط اعمار حالات الوفاة كان 64 عام، و نسبة الشفاء داخل مركز العزل بلغت 73%، و نسبة الوفاة 27 %، و معدل دوران الاسرة 78%، و معدل فراغ الاسرة 22 %.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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