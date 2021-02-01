«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»

قال المجلس البلدي أبوسليم إن طفلة لم تتجاوز 13 عاما، توفت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتلقى المجلس من غرفة العمليات الصحية لمجابهة كورونا الخبر بشأن الطفلة التي كانت موجودة في مركز العزل طريق المطار بطرابلس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت البيان إلى تنبيهات الغرفة خلال الفترة الماضية من خطورة الفيروس، وأنه بدء في الانتقال بين الأطفال.

ودعا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والتشديد على الوقاية الصحية لمجابهة الوباء.

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