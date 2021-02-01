الأمين: فبراير استعادت وطناً ولم تنهب سلطة وهي للأحرار كاسري القيود

أشاد الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، بما جرى في فبراير 2011 وذلك في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قبيل أيام من حلول ذكراها العاشرة.

كتب الحبيب الأمين مغرداً: “فبراير لا تقبل التسويات والصفقات لأنها استعادت وطن ولم تنهب سلطة، ولم تنقلب على دولة بل نظام ولم تخرج من ثكنة ولم تحكم بعد ولم تمجد عائلة أو قبيلة ولم تصنع الزعيم ولازالت تدافع ضد خصومها الموتورين” على حد قوله.

وتابع قائلاً: “فبراير للأحرار الذين كسروا القيود وأزاحو جلادي العهود وسفاح الخيمة لن يعود” مختتماً بذلك تغريدته.