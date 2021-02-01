ليبيا الان

الأمين: فبراير استعادت وطناً ولم تنهب سلطة وهي للأحرار كاسري القيود

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، بما جرى في فبراير 2011 وذلك في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قبيل أيام من حلول ذكراها العاشرة.

كتب الحبيب الأمين مغرداً: “فبراير لا تقبل التسويات والصفقات لأنها استعادت وطن ولم تنهب سلطة، ولم تنقلب على دولة بل نظام ولم تخرج من ثكنة ولم تحكم بعد ولم تمجد عائلة أو قبيلة ولم تصنع الزعيم ولازالت تدافع ضد خصومها الموتورين” على حد قوله.

وتابع قائلاً: “فبراير للأحرار الذين كسروا القيود وأزاحو جلادي العهود وسفاح الخيمة لن يعود” مختتماً بذلك تغريدته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كل من يظن واهما ان فبراير كانت ثوره ليبيه المرجعيه والهويه ومحاولا فصلها عن هويتها الصهونيه يجب إداعه المصلحه النفسيه لما أصاب عقله من تشوش ولما لخياله من هلوسات
    فبراير كانت حركه غوغائيه وكان المراد منها طعم للقذافي من قبل الدوله الاستعماريه التي كانت تعتبره صوت لابد من أسكاته وضرس لابد من خلعه حيث كانت تبحث عن ذريعه كبيره لانهاء حكمه وكانت معضله للغرب أستقامته في الايام الآخيره فقد عوض لوكربي وتراجع عن التصنيع الحربي وفكك وارسل الي امريكا معداته ومصانعه من آجل الحفاظ علي الكرسي فقد تنازلات عن الكثير وتعاون استخباراتيا مع امريكا في 11 سبتمبر لمنع الغرب من أي مبرر او ذرائع لإزالة نظامه ولابد للغرب من إثارة قلاقل في الداخل الليبي حتي يتحرك القذافي لقمع فحركوا رعاع وسذج وللآسف كل الحركات التاريخيه في ليبيا انطلقت من برقه الجهاد ضد الطليان رفعت لواءه برقه تكوين اول الجيش ليبي في برقه جلب الاستقلال برقه ثورة معمر انطلقت من ثم ترهات فبراير أنطلقت من برقه هي الآخري المهم تحريك ليفي للشباب كان المراد منها الغرب البحث عن الرد قاسي من القذافي ضدهم لتكتمل الذريعه والاضحوكه التي حماية المدنيين طيب الغرب لما لم يتحرك لحماية المدنيين عندما كانت أنصار الشنيعه تذبح في الليبيين علي قارعة الطريق ذبح الخرفان

    رد