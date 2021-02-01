وليامز: الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية

انطلقت، بمدينة جنيف في سويسرا اليوم الإثنين، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية.

كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.

وأوضحت وليامز، أن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مشددة في الوقت ذاته على أن الأمم المتحدة ستحترم قرارات الحوار السياسي الليبي، وأن عملية اختيار السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة وشفافة.

كما أكد وليامز على ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية، وتطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد.

” style=”height: 150px;”>