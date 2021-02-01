«العبود»: «عقيلة» أو «سيف النصر» قاب قوسين أو أدنى من «الرئاسي»

قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد عبدالله العبود، إن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، استغرقت وقتاً طويلاً حتى ينتج هذه الآلية السهلة الممتنعة، فمن الصعب التحصل على نسبة 70% للمرور إلى المجلس الرئاسي، وفي ظل تفاوت حدود الـ21 مرشحاً وتوزيعهم بين الأقاليم.

أضاف “العبود” في مداخلة عبر سكايب مع قناة “الحدث” مساء أمس الأحد: “هناك عبد المجيد سيف النصر في الجنوب والمستشار عقيلة صالح في الشرق قاب قوسين أو أدنى للمرور إلى المرحلة الأولى، وإذا لم يمروا فإن هناك إشكالية أن هناك مرشحاً قادماً من السلطة القضائية وهو السيد الحافي، وهناك رفض لتوليه، خاصةً أن السلطة القضائية هي الوحيدة الموحدة بعيداً عن السجال والصراع السياسي الذي تشكلت بوادره، وتم تشكيل لجنة للتدقيق في معايير اختيار رئيس الرئاسي والنائبين” على حد تعبيره.