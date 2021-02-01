ويليامز ترحب بالتنوع في المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في افتتاح ملتقى الحوار السياسي – إنه تم إحراز تقدم مهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في ليبيا موحدة.

ويليامز رحبت بالتنوع في المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة، مؤكدة أن تلك السلطة ليست تقسيما للكعكة.

وبينت أن عملية الاختيار ستكون مفتوحة وشفافة وسيشهدها كل الليبيين يوماً بيوم، لافتة إلى أنه لدى الليبيين فرصة هذا الأسبوع لاختيار سلطة تنفيذية موحدة .

وذكرت ويليامز أن البعثة والأمم المتحدة ستبذل طاقتها لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات التي توشكون على اتخاذها .

وطرحت عدة أسئلة بشأن من سيتولى المناصب في هذه السلطة «هل سيحترمون مبادئ التنوع والشمولية، هل سيواجهون التدخلات الأجنبية، هل سيعملون بشكل فاعل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، هل سيؤكدون على وحدة البلاد؟»، متابعة: «هذه الأسئلة يجب أن تطرح على المشرحين»، حسب كلمتها خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن اختيار تلك السلطة “ليس تقاسم للسلطة أو تقسيم الكعكة بل صيغة لحكومة موقتة لوطنيين يوافقون على تحمل المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء الشعب فوق المصالح الضيقة وبعيدا عن شبح التدخل الأجنبي”.