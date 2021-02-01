المجلس الأعلى للأمازيغ يعلن مقاطعته النهائية للاستفتاء على الدستور

أعلن المجلس الأعلى للأمازيغ عن مقاطعته النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور في المناطق والمدن التابعة له، مؤكدا أنه غير ملزم بأي نتائج تترتب عن هذا الاستفتاء.

وأبدى المجلس في بيان له أسفه لما وصفه بتجاهل الإخوة في الدين والوطن لحقوقهم مهددا باتخاذ خطوات عملية تتمثل في استحداث إقليم إداري رابع وإعداد وثيقة دستورية خاصة بالأمازيغ، وفق قوله.

وعبر البيان عن رفض مخرجات اجتماعات اللجنة القانونية في مدينة الغردقة المصرية بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور مشيرا إلى أن هذه المسودة مبنية على المغالبة وليس التوافق، على حد زعمه.

كما أكد البيان على دعم المجلس لأي دستور يصاغ و يكتب داخل الوطن دون أي إملاءات خارجية ويلبي طموحات الشعب الليبي بكل مكوناته

ودعا البيان كافة الأمازيغ إلى مقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور، كما دعا المفوضية العليا للانتخابات إلى اعتبار هذا البيان قرارا رسميا باستبعاد المناطق التي تتبعه من الاستفتاء، على حد تعبيره.