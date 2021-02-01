عاجل// الجويلي: إذا طبق القانون الليبي بحذافيره سأسحب ترشحي لشغلي وظيفة عسكرية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي أدعى أنه إذا طبق القانون الليبي بحذافيره سيسحب ترشحه لشغله وظيفة عسكرية.

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