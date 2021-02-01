عاجل// الجويلي: إذا طبق القانون الليبي بحذافيره سأسحب ترشحي لشغلي وظيفة عسكرية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي أدعى أنه إذا طبق القانون الليبي بحذافيره سيسحب ترشحه لشغله وظيفة عسكرية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، بأن آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي أدعى أنه إذا طبق القانون الليبي بحذافيره سيسحب ترشحه لشغله وظيفة عسكرية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
انت يا جويلي لا تصلح علي مايبدو لأي وظيفه لا سياسيه ولا عسكريه غير خلوة النجع من سعد الجذع العطيب فأرترك العيش لخبازه وعاود كما كنت معلم بسيط او موظف بسيط في البلديه ولا أعرف أيهما كانت وظيفتك قبل مقالبت النواجع التي حدثت عقب ثورة الناتو في 19 مارس 2011 ضد النظام الذي كان قائم في ليبيا فبحلوه وبمره هو كان خير لليبيين من رؤية وجهكم المقززه فعقب ثورة ساكوزي اعطي من لا يملك لمن لا يستحق وظائف كبيره ففي خضم الفوضي قد اخذتم لُقِيمات هي أكبر من أفواهكم
أضف تعليقـك