تسلم مواقع إنشاء الطرق الزراعية بودان

تسلّم جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الجنوبية وادارة المشروعات بالحكومة الليبية بمدينة ودان موقع العمل لمشروعات الطرق الزراعية بالمدينة الذي ستنفذه شركة بيوت للمقاولات العامة.

وتبلغ اطوال الطرق المزمع تنفيذها بهذا المشروع حوالي 45 كيلومتر مقسمة على مراحل حيث يبلغ طول الطرق في المرحلة الاولى والثانية والتي تم استلام مواقع تنفيذها حسب المقايسة المعدة 15 كيلومتر وبقيمة 10 مليون دينار ليبي.

حضر تسليم الموقع الذي اقيم بمقر وزارة المواصلات ببلدية الجفرة عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف ورئيس المجلس التسييري الجفرة ورئيس اعيان وحكماء الجفرة ومسؤول وزارة المواصلات بالبلدية ورئيس الفرع البلدي ودان وعدد من المهندسين والفنيين ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات.