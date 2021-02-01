عاجل// أسامة الجويلي: أولوياتنا عمل المجلس الرئاسي مجتمعا وتجريم العمل المسلح بكافة أنواع ومحاربة عصابات التهريب المسلحة

قال آمر ما تسمى بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، اليوم الإثنين، إن أولوياته هي عمل المجلس الرئاسي مجتمعا وتجريم العمل المسلح بكافة أنواع ومحاربة عصابات التهريب المسلحة، على حد قوله.

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