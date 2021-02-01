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الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 6 حالات وفاة و 771 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 880 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4191) عينة موزعة على المختبرات و بعد فحص تبين سلبية ( 3420 ) عينة و ايجابية (771) عينة منهم ( 575 ) حالة جديدة و ( 169) حالة مخالطة

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1883 والإصابات 119402 حتى الآن

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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