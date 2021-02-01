وليامز: يجب الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن

انطلقت جلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين خلال كلمتها بجلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف، على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن

وأشارت وليامز إلى أنه يجب تطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد، مشددة على ضرورة إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية.

وأفادت وليامز، بأنه سيتم احترام الفصل بين السلطات في ليبيا، معربة عن رفض الأمم المتحدة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي

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