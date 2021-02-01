«مكافحة الأمراض»: 771 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 880 شخصا ووفاة 6 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 31 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (317).

واستلم المركز عدد (4191) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1316) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (361) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (161) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (67) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (258) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (28) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (199) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (93) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (67) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (30) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (144) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (130) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3420) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (771) عينة موجبة لفيروس كورونا (575 جديدة + 169 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 246 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 7 حالة جديدة

عدد 56 حالة جديدة

3.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

4.العواته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

6.سواني بن ادم

عدد 22 حالة جديدة

7.الماية

عدد 31 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 24 حالة جديدة

11.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

12.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

13.سبها

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.نالوت

عدد 12 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 29 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

17.قصر بن غشير

عدد 22 حالة جديدة

18.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

19.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

20.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة مخالطة

21.غريان

عدد 32 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

22.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

23.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

24.سرت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

25.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

26.القلعة

عدد 8 حالة جديدة

27.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

28.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

29.درج

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.الجفارة

عدد 5 حالة جديدة

31.السائح

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.تاورغاء

عدد 10 حالة جديدة

33.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

34.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

35.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.البريقة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الزنتان

عدد 11 حالة مخالطة

38.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

39.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

40.القريات

عدد 1 حالة جديدة

41.جادو

عدد 3 حالة جديدة

42.كاباو

عدد 1 حالة جديدة

43.العزيزية

عدد 2 حالة جديدة

44.الزهراء

عدد 24 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 880 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 761 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في الزاوية الجنوب

3.عدد 4 حالات في الزنتان

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 36 حالة في مصراته

7.عدد 42 حالة في سبها

8.عدد 10 حالات في الزاوية الغرب

9.عدد 20 حالة في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 1 حالة في زليتن

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

5.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 119402

2.الحالات النشطة : 17933

3.المتعافين : 99586

4.الوفيات : 1883