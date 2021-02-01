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المرشح لـ«الرئاسي» أسامة جويلي: إشراك المرأة والشباب في العملية السياسية ليس من اختصاصي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المرشح للمجلس الرئاسي، أسامة جويلي، إن: “عملية إشراك المرأة والشباب ليست من اختصاصات الرئاسي ، وأن الحوار السياسي ليس عملية انتخابية بل توافقات بين أطراف مختلفة من الليبين جرت بيهنم حرب ” وفق زعمه.

أضاف “جويلي” في كلة له عبر تطبيق زووم متحدثاً لملتقى الحوار السياسي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز: “نؤكد على العمل بالجدول الزمني على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، والنزاعات العسكرية المسلحة أفشلت المصالحة في البلاد” على حد قوله.

وواصل القائد العسكري في قوات “الوفاق”: “أولوياتنا عمل المجلس الرئاسي مجتمعا وتجريم العمل المسلح بكافة أنواعه ومحاربة عصابات التهريب المسلحة” على حد تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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