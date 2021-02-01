المرشح لـ«الرئاسي» أسامة جويلي: إشراك المرأة والشباب في العملية السياسية ليس من اختصاصي

قال المرشح للمجلس الرئاسي، أسامة جويلي، إن: “عملية إشراك المرأة والشباب ليست من اختصاصات الرئاسي ، وأن الحوار السياسي ليس عملية انتخابية بل توافقات بين أطراف مختلفة من الليبين جرت بيهنم حرب ” وفق زعمه.

أضاف “جويلي” في كلة له عبر تطبيق زووم متحدثاً لملتقى الحوار السياسي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز: “نؤكد على العمل بالجدول الزمني على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، والنزاعات العسكرية المسلحة أفشلت المصالحة في البلاد” على حد قوله.

وواصل القائد العسكري في قوات “الوفاق”: “أولوياتنا عمل المجلس الرئاسي مجتمعا وتجريم العمل المسلح بكافة أنواعه ومحاربة عصابات التهريب المسلحة” على حد تعبيره.