«زهيو»: عودة النازحين والمهجرين حق لا يحتمل التأجيل أوالتسويف

قال المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو، إن: “عودة النازحين والمهجرين حق لا يحتمل التأجيل أوالتسويف، ونحن بحاجة لتوحيد المؤسسة العسكرية شرقا وغربا، وإذا فوضنا لجنة 5+5 فستقودنا حتما لتوحيد المؤسسة العسكرية” وفق قوله.

أضاف “زهيو” في كلمة له عبر تطبيق زووم متحدثاً لملتقى الحوار السياسي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز: “ملف المحاصصة يقودنا للخلف ومضطرين للتعامل به، ولابد من الحديث عن حقوق المواطنة رجل ومرأة، وهناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في كل مناطق ليبيا” على حد تعبيره.

وواصل المرشح للمجلس الرئاسي قوله: “في ظروفنا الحالية نحتاج لعدالة تصالحية في ليبيا، والسيادة ملك للشعب الليبي وهو صاحب القرار وإرادته هي المرجع الرئيسي لتحديد شكل الدولة”.