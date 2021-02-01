أصغر ضحايا الفيروس.. تفاصيل وفاة رضيع تونسي بكورونا

أفاد رئيس الجمعية التونسية لطب الاطفال محمد الدوعاجي، أن تم تسجيل وفاة رضيع عمره 33 يوما بإحدى المصحات الخاصة بولاية المهدية بعد أن تعرض خلال الأسابيع الأولى للولادة الى التهاب على مستوى القصبات الهوائية ليتبين فيما بعد إصابته بالفيروس.

وأكد أن الرضيع كان حاملا لفيروس كورونا لكنه يستبعد أن يكون السبب الرئيسي للوفاة باعتبار أن الفيروس لا يتسبب عادة في وفاة الرضع والأطفال إلا في حالة كانوا يحملون أمراض صدرية أو تشوّهات في القلب أو يعانون من أحد الأمراض المزمنة.

وتابع في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية أن العدوى انتقلت إليه عبر والديه.

وأعلن أنه يتم حاليا تسجيل حوالي 40 اصابة بالكورونا بين الأطفال أقل من سنتين.