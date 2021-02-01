المشري: يجب سحب الشرعية من أي شخص يبقى بعد 24 ديسمبر 2021

قال المرشح للمجلس الرئاسي خالد المشري إنه من الواجب أن تدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء ملتقى الحوار السياسي كأطراف ضامنة لمنع الإخلال بخارطة الطريق الموضوعة للمرحلة الانتقالية، والتي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشددا على أنه يجب سحب الشرعية والثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ.

أوضح، في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين، إنه من الواجب كذلك «إجراء الانتخابات في أسرع وقت وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية، فهذا أمر مهم للغاية».

واعتبر المشري، وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الضمانة الأكبر لتجاوز المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية ديسمبر المقبل هي «الالتفاف حول المؤسسات القائمة، برغم أن هناك الكثير من الملاحظات لدينا عليها».

وشدد على ضرورة الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لتذليل العقبات أمام اقتراع 24 ديسمبر، وكذلك التواصل مع ووزارتي الداخلية والحكم المحلي؛ إضافة إلى العمل على حل مشاكل المواطن الخانقة مثل أزمة الكهرباء والسيولة.

كما نبه بأهمية «إيجاد مصالحة حقيقية بين الليبين تساعد على الذهاب للانتخابات، وعلاج مشاكل الفنية مثل الرقم الوطني ومشاكله، وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب، لأن الانتخابات البلدية أو المحلية الأخيرة شهدت عزوفا منهم».

ولفت إلى أهمية إجاد قاعدة دستورية أو الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، معتبرا أن ذلك «ممكن في هذه المرحلة ولا يتعارض مع موعد الانتخابات».

ويرى المشري أن «التدخلات الخارجية» لم تساعد الليبين على تحقيق أهداف ثورة فبراير، مضيفا: « المرحلة الانتقالية تحتاج إلى إرسال العديد من الرسائل المشتركة بين الأطراف المتنازعة منذ 17 فبراير 2011 حتى اليوم، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى الوحدة ومعرفة المخاطر التي تمر بها البلاد، وتقديم تنازلات من أجل اجتياز أزمة الثفة الحاية».

وردا على سؤال عن تصريحه في وقت سابق بأنه لن يترشح لأي منصب إلى عبر الانتخابات، قال: «ما يتم الآن هو بشكل أو باخر انتخابات وبالتالي ليست صفقة أو محاصصة.. وهذا الصندوق (الذي يصوت فيه أعضاء ملتقى الحوار السياسي)، فيه جزء من أصوات الليبين».

وشدد على أنه سيقبل نتيجة التصويت من أعضاء الملتقى لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، أيا كان الفائز، داعيا إلى تكثيف اجتماعات لجنة الحوار السياسي من أجل مراقبة الحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي.

ووجه المشري رسالة إلى النازحين والمهجرين، قال فيها: «يجب طي صفحات الماضي لأنها مؤلمة وبها كثير من الدماء والظلام ويجب أن نعود إلى بعضنا البعض.. وأنا عندما خطف ابني عفوت عمن خطفوته رغم أنهم كادوا يقتلونه.. يجب أن نتتعلم سياسة العفو وإلا سنتقاتل طويلا من الزمن وإلا يستمر النزيف.. العفو سياسة مرة لكن آثارها حلوة».

ونبه كذلك إلى حتمية عدم العفو عن الجرائم الإنسانية والمقابر الجماعية «فلا بد من معاقبة من ارتكب جرائم حرب.. الحرب لها مبادئ.. ونحن نعفو عن الحق العام الذي يضر بالبلد وليس من يسرق البلد».

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