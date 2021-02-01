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المشري: لم أتراجع عن مبدأ «عدم الترشح لأي منصب إلا بانتخابات» وأقبل بالنتيجة أيا كان الفائز

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رد المرشح للمجلس الرئاسي خالد المشري على سؤال عن تصريحه في وقت سابق بأنه لن يترشح لأي منصب إلا عبر الانتخابات، قائلا: «ما يتم الآن هو بشكل أو باخر انتخابات وبالتالي ليست صفقة أو محاصصة.. وهذا الصندوق (الذي يصوت فيه أعضاء ملتقى الحوار السياسي)، فيه جزء من أصوات الليبين».

وشدد في كلمته أمام ملقتى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين على  أنه سيقبل نتيجة التصويت من أعضاء الملتقى لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، أيا كان الفائز، داعيا إلى تكثيف اجتماعات لجنة الحوار السياسي من أجل مراقبة الحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي.

ووجه المشري رسالة إلى النازحين والمهجرين، قال فيها: «يجب طي صفحات الماضي لأنها مؤلمة وبها كثير من الدماء والظلام ويجب أن نعود إلى بعضنا البعض.. وأنا عندما خطف ابني عفوت عمن خطفوته رغم أنهم كادوا يقتلونه.. يجب أن نتتعلم سياسة العفو وإلا سنتقاتل طويلا من الزمن وإلا يستمر النزيف.. العفو سياسة مرة لكن آثارها حلوة».

ونبه كذلك إلى حتمية عدم العفو عن الجرائم الإنسانية والمقابر الجماعية «فلا بد من معاقبة من ارتكب جرائم حرب.. الحرب لها مبادئ.. ونحن نعفو عن الحق العام الذي يضر بالبلد وليس من يسرق البلد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اخوانى حقير وغبى يتنفس الكذب ومالجديد فقد كذب مرشده العام علنا فى مؤتمر صحفى فى فندق فيرومنت قبل انتخابات الاعادة بين شفيق ومرسى حيث قال انه احل مرسى من بيعته ولم يعد اخوانيا وبعد فوز الطرطور مرسى بتزوير 3 مليون صوت سلم مرسى السلطة للمرشد وكان هو من يحكم ويعين اعضاء مكتب الارشاد فى المناصب القيادية واحدهم عينه محافظ للدقهلية مسقط راس نائبه الشيطان خيرت الشاطر واكن العاملين بمبنى المحافظة كتبوا على الباب ممنوع دخول الخروف مما جعله يدخل متخفيا ويلبس النقاب فكذب وغدر الاخوان فى دمهم اما لو تم تصفية حسابات الماضى فالمشرى يجب محاسبتهم مع اخوانه بتهمة الخيانة العظمى بجلب الاحتلال والمرتزقة للبلاد وحرق مطار طرابلس العالمى وغيرها من الجرائم الثابتة اما ما يدعيه فى ترهونة فهى لكلاب النار الذين هاجموا المدينة اكثر من مرة وقتل منهم الكثير وكذلك الخونة والعملاء واكرام الميت دفنه اما جرائم الاخوان بعد احتلال المدينة من حرق وقتل ونهب مع مدن اخرى فسيتم محاكمة من تورط فيها امام القضاء العادل بعد ان يطرد المحتل وتعود للبلاد سيادتها

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