الارصاد توضح طقس ليبيا لـ3 أيام: امطار متفرقة تشمل هذه المناطق وهذه توقعات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، تتكاثر السحب تدريجيا على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط امطار على مناطق متفرقة خفيفة إلى متوسطة “اغلبها خفيفة” من مساء اليوم على الشمال الغربي.

وتوقعت النشرة أن تكون هنالك احتمالية سقوط الامطار يوم الغد على الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب مناطق شمال ليبيا ما بين 15-20مْ وتسجل على اقصى الساحل الشرقي وجالو والجغبوب ومناطق الجنوب مابين 20-27 م، والله اعلم.

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