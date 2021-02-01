العقوري لـ السفير الأمريكي: الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

ليبيا – تلقى يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب اتصالًا هاتفيًا من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية في ليبيا والانتخابات القادمة في ديسمبر>

كما تقدم العقوري وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس بالتهنئة للسفير على تولي الرئيس الأمريكي الجديد لمهامه، وأعرب عن حرص لجنة الخارجية على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأعرب العقوري عن تقديره للعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته للاستقرار والحرية و الديمقراطية، معبرًا عن شكره للمساعدات الأمريكية لليبيا في جميع المجالات.

وجدد العقوري أهمية الدعم الأمريكي لاستقرار ليبيا، مشددًا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا وضرورة صون دماء جميع الليبيين.

كما أكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار 5+5، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في المجال التنموي وبناء المؤسسات السياسية الليبية.

بدوره عبر السفير الأمريكي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها بما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية