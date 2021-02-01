لجنة مكافحة كورونا بنغازي تفرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية

ليبيا – أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري قرارًا بفرض غرامات مالية على المخالفين للتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة، بالاستناد على القانون الصحي رقم 160 لسنة 1973.

وزارة الصحة الليبية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن القرار نص على فرض 50 دينارًا ليبيًا كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

ونص القرار أيضًا على فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف دينار ليبي على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة.

كما تم وضع غرامة عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة، مؤكدةً على أن جهاز الحرس البلدي معني بجباية الغرامات المالية، وفقًا للنماذج المعدة من الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية