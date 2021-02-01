سلامة الغويل: سأعمل على ملف المصالحة وحل مشكلات السيولة النقدية والكهرباء

قال المرشح للمجلس الرئاسي سلامة الغويل إنه سيعمل على ملف المصالحة الوطنية، حال اختياره ضمن السلطة الانتقالية الجديدة، وذلك عبر «جبر الضرر والعفو وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم»، مؤكدا أن الأمر لا يعني التسامح مع ارتكاب الجرائم.

وأشار الغويل إلى أنه سيهتم بحل مشكلات السيولة النقدية والكهرباء، كما سيركز على مراعاة حقوق الإنسان «التي انتهكت في ليبيا كثيرا»، حسب كلمته في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد اليوم الأربعاء في جنيف.

ولفت إلى أنه لا مصوغ لحرمان أي طرف من المشاركة السياسية، بما فيها المشاركة في المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية، على ألا توجد «موانع قانونية وقضائية» تحول دون ذلك.

وأضاف أنه سيركز على ملف المجاهرة بالأمن، وعمل الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية تحت غطاء الدستور والقانون، ودعم جهود توحيد الجيش عر المسار العسكري واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا