بالصور | الصحة الليبية تزود إدارة الخدمات سبها بأسطوانات الأكسجين لتوزيعها على مراكز العزل بالجنوب

ليبيا – زودت وزارة الصحة بالحكومة الليبية وبتكليف من وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إدارة الخدمات الصحية سبها بأسطوانات الأكسجين، للإشراف على توزيعها على مراكز العزل المفعلة بالمنطقة الجنوبية، لسد العجز الحاصل في أسطوانات الأكسجين.

عبد الجليل عبد الله خضري مدير إدارة الخدمات الصحية سبها قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة: إن الأسطوانات التي استلمتها الإدارة سيتم توزيعها حسب توصية الوزارة على كل مركز عزل حسب احتياجه بشكل منظم ودقيق.

وأوضح أن إدارة الخدمات الصحية سبها ومنذ بداية الجائحة ما زالت تسير على نفس خطة عملها، التي تواصل فيها الليل بالنهار من أجل مواجهة وباء العصر، ووفرت بذلك كل احتياجات مركز العزل والعيادة التنفسية التي تقع تحت إشرافها.

وأشار إلى أنه منذ أن استلمت إدارة الخدمات الصحية سبها مركز العزل ببيت البركولي وأشرفت على تجهيزه بشكل كامل، واستقبلت فيه الحالات المتوافدة من مختلف مناطق الجنوب، وكانت حريصة على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة مكافحة الجائحة بليبيا حتى سلمته لإدارة خاصة به.

كما أضاف أن إدارة الخدمات الصحية سبها افتتحت مركز العزل بالعيادة التنفسية الذي عمل خلال الفترة السابقة بشكل منفرد واستقبل معظم الحالات القادمة من مختلف مدن الجنوب.

وتوجه بجزيل الشكر والامتنان للعاملين في المركز ليل نهار، المرابطين على رعاية النزلاء والزوار المتعالجين بالمركز وخدمتهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية