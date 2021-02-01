مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في صبراتة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زوارة، اليوم الإثنين، عن فيلمه بجولة تفتيشية برفقة جهاز الحرس البلدي صبراتة على المطاعم والمقاهي داخل نطاق البلدية.

وأوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم اكتشاف عدة مخالفات داخل مخزن باحد الأسواق، مشيرا إلى أن هذه المخالفات اشتملت على وجود زيت القلي غير صالح للاستهلاك البشري، و بعض العاملين بدون شهادة صحية و وجود ارز داخل المخزن غير منتهي الصلاحيه يوجد به حشرات، و وجود لحم مجمد ديك رومي علامة تجارية erpilic منتهي الصلاحيه داخل الثلاجة، وايضا جبنة علامة تجارية pizza cheese and golden dane منتهية الصلاحيه داخل الثلاجات.

وأشار المركز إلى أنه تم اتخاد الاجراءت اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24