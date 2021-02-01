مستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس يطالب بتوفير مقر لإيواء الأطفال المصابين بفيروس كورونا

ليبيا – طالب مدير لجنة مكافحة فيروس كورونا بمستشفى الجلاء للأطفال طرابلس فيصل عبد الجواد بتوفير مقر لإيواء الأطفال المصابين بالفيروس.

عبد الجواد وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أرجع مطالبته إلى عدم معرفة الأطباء المختصين بعلاج الأطفال إلى أين يوجهون المصابين منهم لتلقي العلاج، مؤكدًا عدم وجود إحصائية رسمية للأطفال المصابين.

وعن كيفية انتقال العدوى وإيقاف الدراسة، نقل مدير مكافحة الفيروس بمستشفى الجلاء عن دراسات قال إنها حديثة أثبتت أن العدوى تنتقل إلى الأطفال من الكبار وليس العكس، معتبرًا أن إغلاق المدارس لن يقلل من نسبة الإصابات مادامت المقاهي وصالات الأفراح مفتوحة.

وأضاف: “تتراوح أعداد المصابين المسجلين حتى الآن ما بين 7 إلى 10 أطفال يعانون من مضاعفات كورونا”، موضحًا أن المضاعفات لدى الأطفال تظهر في الأسبوع الرابع إلى السادس، وهي متلازمة التهابات الأعضاء المتعددة وتعد أخطر من الإصابة بالفيروس نفسه، حسب قوله.

عبد الجواد طالب بتوفير العلاج لمثل هذه الحالات وإعطاء شريحة الأطفال الأولوية للاختبارات السريعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية