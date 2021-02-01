المشري: لابد من معالجة مشكلة الرقم الوطني حتى نضمن مشاركة أكبر في الانتخابات

قال خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” والمرشح للمجلس الرئاسي، إنه سيقبل بما يخرج من ملتقى الحوار السياسي من شكل للسلطة التنفيذية ونأمل أن يقبل البقية، وأن الدور الأكبر وضمان الوصول إلى الانتخابات يقع على عاتق ملتقى الحوار، ولابد من معاقبة من ارتكب جرائم ولا يوجد عفو عام عنها، وفق قوله.

أضاف “المشري” في كلمته بملتقى الحوار السياسي: “سنواجه الكثير من العقبات قبل حلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر ولا بد من التغلب عليها، والاستفتاء على الدستور في هذه الأثناء لا يتعارض مع السير نحو الانتخابات” وفق تعبيره.

وواصل “المشري”: “لا بد من معالجة مشكلة الرقم الوطني لضمان مشاركة أكبر في الانتخابات، وموعد الانتخابات قريب لكن إجراءها ليس مستحيلا، ونطالب باستمرار لجنة الحوار لمراقبة عمل الرئاسي والحكومة وسحب الثقة منهما إذا لزم الأمر، والتدخلات الخارجية السلبية حالت دون وصول أبناء الوطن لحل فيما بينهم، وهناك أزمة ثقة بين الأطراف ولا بد من تقديم تنازلات، وهذه فرصة لنا جميع للعبور إلى بر الأمان عن طريق الانتخابات” على حد زعمه.