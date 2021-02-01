اليسير: الدافع الأساسي لأغلبية المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية نهب أموال الدولة بشتى الطرق

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن تنظيم الإخوان دائمًا ما يراهن على أكثر من حصان، ليزيدوا من احتمالية نجاحهم في السيطرة على الأمور.

اليسير أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أن ترشح وزيري داخلية ودفاع حكومة الوفاق فتحي باشاغا وصلاح الدين النمروش وغيرهما مِن الذين يشغلون المناصب الرسمية وهم يعتبرون في معسكر واحد يتبع الاحتلال التركي، يعتبر مِن نفس برنامج الإخوان الذي يهدف إلى سيطرة أنقرة على ليبيا، وإفشال أي مشاريع سياسية من شأنها استرداد السيادة الوطنية.

وأرجع كثرة المرشحين للمناصب التنفيذية إلى ما خلفته التجارب السابقة منذ 2011 من سوابق خطيرة، أبرزها عدم الالتزام بالمواعيد المحددة بتنفيذ الاستحقاقات، ولا بالخضوع للقانون مِن قبل من يتولى المناصب، ما يمنح فرصة كبير لنهب أموال الدولة بشتى الطرق، وهو الدافع الأساسي بأغلبية المترشحين، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية