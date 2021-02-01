الفرجاني: تنظيم الإخوان له في كل إقليم مرشح لإرباك العملية وخلط الأوراق

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني إن تنظيم الإخوان له في كل إقليم مرشح، بعضهم أعضاء في مجلس الدولة كما أن لهم مرشحًا للحكومة وهو وليد اللافي مدير قناة النبأ سابقًا وقناة سلام حاليًا، والمدعوم من تركيا بتزكية من القيادي الإخواني علي الصلابي.

الفرجاني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أوضح أن تيار الإسلام السياسي “تنظيم الإخوان” دفع بعدد أكبر من المرشحين ممن تتوفر فيهم شروط الانتماء لكل إقليم والولاء للتنظيم، حتى من باب المساومة؛ لأن كثرة العدد ستربك العملية وتخلط الأوراق وتجعل الترتيبات أمرًا صعبًا.

واعتبر أن كثرة المرشحين سعيًا وراء المصالح الشخصية وتنافسًا جهويًا بين الأقاليم وداخل كل إقليم، ما أسقط كل الاعتبارات الوطنية لدى أغلب المتقدمين، حتى وصل الأمر إلى خرق القانون من أعلى سلطة قضائية بترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون أن يستقيل، وترشح اللواء أسامة الجويلي لمنصب الرئاسي دون أن يستقيل من المهام العسكرية.

الفرجاني لفت إلى وجود حالة من عدم الثقة بين التيارات السياسية من استغلال المناصب في تعزيز نفوذهم أو تصفية الحسابات مع التيارات الأخرى، وخاصة فيما يتعلق ببعض المناصب وأهمها قيادة الجيش، فضلًا عن ترسخ مفهوم الغنيمة ومناخات الفساد وغياب المحاسبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية