62 % من المشاركين في الحوار الرقمي يرفضون فتحي باشاغا و56 % يؤيدون إجراء الانتخابات في موعدها

جينيف 01 فبراير 2021 (وال)-كشفت مصادر مطلعة إن المشاركين في جلسة الحوار الرقمي المباشر التي عقدته المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز أمس الأحد، إن نحو 62 % تساءلوا كيف لأحد المشاركين في عملية ما تسمى بـ “فجر ليبيا”، ويتزعم ميليشيات أن يعمل على بسط الأمن حال ترأس الحكومة، في إشارة إلى وزير الداخلية ما يسمى بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقالت المصادر ذاتها، إن نحو 56 % من المشاركين؛ طالبوا بضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المُقرر في الـ 24 من ديسمبر، وعدم تكرار المراحل والفترات الانتقالية، فيما طالب نحو 54 % من المشاركين بتولي شخصية توافقية تحظى باحترام الليبيين للقيام بالمصالحة الوطنية. (وال- جنيف) ر ت

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