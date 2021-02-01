الترجمان: وليامز ستترك لكوبيش مسؤولية إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والباحث السياسي خالد الترجمان إن استلام المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش لن يؤثر سلبًا أو إيجابًا فيما تسعى المبعوثة الحالية ستيفاني ويليامز إلى تحقيقه، من تحديد شخوص السلطة التنفيذية المقبلة.

الترجمان أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أن ويليامز ماضية في عملها، مشيرًا إلى أنها ستستكمل ما بدأته، وستترك لكوبيش ما يمكن أن يفعله خلال المرحلة المقبلة، وهي إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وحذر من أن المتنافسين على الرئاسي والحكومة يتمنون أن تظل هذه الحكومة عشر سنوات أخرى، مختتمًا: “سننتظر ما تسفر عنه الأيام والأشهر المقبلة والتي ستحدد مصير ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية