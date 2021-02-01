«الخطوط الليبية»: تخفيض خاص للمسافرين إلى تونس وتركيا تشجيعاً لهم

منحت شركة الخطوط الجوية الليبية، المسافرين إلى تركيا وتونس، تخفيضاً على أسعار التذاكر، تشجيعاً لهم، وذلك بحسب تصريحات لمدير مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة.

“قنيوة” قال في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الإثنين: “إن الشركة طرحت أسعارا مخفّضة لتشجيع المسافرين على متن طائراتها في رحلاتها إلى تونس وإسطنبول”.

وفي وقت سابق، قالت الخطوط الجوية الليبية، إنه يتعين على كافة المسافرين على متن طائرات الشركة الالتزام بما أعلنته مديرية الطيران المدني التركية فرض إبراز فحص كورونا “PCR” مجرى قبل 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى لجميع القادمين إلى تركيا، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر الجاري.