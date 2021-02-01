العباني: المرحلة القادمة ستكون أدهى وأمر

رأى عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، أنه وفي ظل الآليات التي تعمل بها البعثة الأممية فيما يتعلق بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، فإن مخرجاتها لن تكون أكثر من “منتج بنكهة أمريكية محابية للإخوان المسلمين”، متوقعا أن السلطة التنفيذية الجديدة ستكون بصبغة إخوانية وشخصيات فاسدة، مع استمرار الصراع، ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات الأوضاع الليبية كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، وإلى نص الحوار

-بعثة الدعم الأممية تعمل خارج نطاق اختصاصها.

-السلطة التنفيذية الجديدة ستكون بصبغة إخوانية وشخصيات فاسدة.

-المنتج الجديد مبنى على المحاصصة مما سيذكي فكرة المناطقية.

-الاتجاه نحو المحاصصة مقبرة للكفاءات والخبرات واغتيال الجدارة.

-الصراع في ليبيا صراع أمني من أجل الاستيلاء على الثروة ونهبها.

بداية كيف تصف تطورات الملف الليبي فيما يتعلق بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة؟

تعمل بعثة الدعم الأممية، خارج نطاق اختصاصها، لتتحول من بعثة دعم، وتصبح بعثة إدارة، ولتحل إرادة المبعوث الأممي محل إرادة الشعب الليبي، باستخدام آليات وشخوص اختارتهم البعثة في غياب المعايير والأسس الواجب توفرها في لجنة الـ 75، وتمنح دون سند قانوني اختصاصات واسعة، لتمرير ما أعدته مسبقا من خارطة طريق بالتعاون مع السفير الأمريكي نورلاند، كل ذلك من أجل تطوير وتحديث اتفاق الصخيرات غير المشرعن.

هل يمثل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة حلا أم إعادة تدوير للازمة؟

في ظل الآليات التي تعمل بها البعثة الأممية، فإن مخرجاتها لن تكون أكثر من منتج بنكهة أمريكية محابية للإخوان المسلمين، الذين سبق للبرلمان الليبي أن صنفهم منظمة إرهابية، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية الجديدة ستكون بصبغة إخوانية وشخصيات فاسدة، أي أنها تدوير لنفايات مرفوضة من قبل الشعب الليبي، وسيستمر الصراع، وسيْفرض هذا المنتج السيء على الليبيين بقرار أممي كما حدث في اتفاق الصخيرات.

برأيك هل تنجح الخطوة في إنهاء الانقسامات؟

المنتج الجديد مبنى على المحاصصة مما سيذكي فكرة المناطق ية ووأد نظام الجدارة، ويبعد التكنوقراط والخبرات ويفتح الباب أمام الصراعات المحلية وإثارة النعرات القبلية، وإتاحة الفرصة للمليشيات المسلحة للعمل على حماية المحاصصة.

ماذا عن أبرز الأسماء المطروحة وفرص نجاحها؟

تقدم للترشح لشغل مناصب الرئاسي 24 شخصا، و21 شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، عدد كبير منهم مخالف للتشريعات النافذة، مثل رجال القضاء وأعضاء النواب والعسكريين، وبعد استبعاد هؤلاء من قائمة المرشحين، نعتقد بأن م. الشريف الوافي أكثر حظوظا للرئاسي، والسيد أحمد امعيتيق لرئاسة الوزراء.

من وجهة نظرك.. هل باتت المحاصصة تمثل مصدر اشكال في اختيار المناصب؟

الاتجاه نحو المحاصصة مقبرة للكفاءات والخبرات واغتيال لمفهوم الجدارة وتذكية النعرات القبلية والتضحية بالوحدة الوطنية، والدفع نحو التقسيم وإلحاق الضرر بكيان الدولة ووحدتها الترابية.

ما مدى قدرة ليبيا على انجاح الاستحقاقات في ظل التوتر الميداني المتواصل؟

الصراع في ليبيا صراع أمني من أجل الاستيلاء على الثروة ونهبها، فلا توجد في ليبيا قوى سياسية، وأن الأحزاب السياسية باستثناء حزب العدالة والبناء الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في الحياة السياسية، وأن هذه الجماعة وهذا الحزب، يديران مليشيات مسلحة تعمل على عدم الاستقرار وزعزعة الأمن من أجل اغتنام السلطة للسيطرة على الموارد، وتحقيق أكبر المكاسب، الأمر الذي يتطلب حل المليشيات ونزع سلاحها وطرد المرتزقة والقوات التركية، وخلق البيئة المناسبة لتفعيل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للعمل على استقرار مؤسسات الدولة وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة.

ما سر الخلافات في صفوف الاخوان حول الحوار السياسي؟

الإخوان المسلمين الذي اعتبرهم البرلمان منظمة إرهابية، يرفضون بطبعهم الإقصائي مشاركة القوى الوطنية في السلطة، ويعملون على الاستئثار بكل المناصب والتغلغل في مفاصل الدولة، ومن ثم لا يروق لهذه الجماعة الدخول في تسويات أو تفاهمات سياسية تضع حدا لتغولهم وأطماعهم في الهيمنة السياسية والسيطرة على الموارد.

إذا ما ملامح المرحلة المقبلة أو السيناريو المرتقب؟

للأسف الشديد المرحلة القادمة ستكون أدهى وأمر، من خلال إفرازات بعثة الدعم، قريب وليس ببعيد، إنه 5 فبراير 2021 ستحل الكارثة بوطني العزيز، عندما تقوم بعثة الدعم برئاسة الأمريكية وليامز بتسمية رئاستك وحكومتك. 45 شخصية تتقدم لشغل مناصب الرئاسي والحكومة تمنع التشريعات النافذة ترشح أغلبهم، دون رؤى أو برامج عمل، لتختار منهم لجنة الـ 75 المختارة من وليامز 6 أشخاص 3 للرئاسي و3 للتنفيذي، في غياب إرادة الشعب الليبي، وذلك للإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية 2021م، فهل من ضامن لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي من قبل ممن تسميهم لجنة الـ 75، في غياب إرادة الشعب، وهل سيلدغ الشعب الليبي من نفس الجحر مرة أخرى، وهل ذاكرتنا ضعيفة لهذا الحد، لننسى ما قامت به بعثة الدعم في الصخيرات سنة 2015، من خلال فرض اتفاق بقوة قرار مجلس الأمن رقم 2259‪ بالرغم من رفض البرلمان الليبي شرعنته وإدخاله تعديلا دستوريا، وعدم منح حكومة الوفاق الثقة، لا أخال أن بعثة الدعم تعيد صياغة اتفاق الصخيرات، وتنتج صيغة معدلة أكثر فسادا من سابقتها، وليستمر الصراع.