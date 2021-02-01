كوبيش يتسلم عمله اليوم كمبعوث أممي جديد إلى ليبيا

أكدت مصادر صحفية، أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، يتسلم اليوم 1 فبراير، رسميًا مهام منصبه كمبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

هذا ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد وافق، في 15 يناير الماضي، على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي كوبيش، بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق غسان سلامة لأسباب صحية، واستقالة البلغاري نيكولاي ملادينوف لأسباب عائلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء ملتقى الحوار في جنيف لاختيار السلطة التنفيذية بحضور ويليامز ستيفاني المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة.

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