الأرصاد: احتمال سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين أن تتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة بينما يكون الطقس مستقر على مناطق الجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 21) مْ ولا تتجاوز يوم الغد (14) مْ على المرتفعات الجبلية.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة ومثيرة للأتربة على طبرق والجغبوب وتتحول تدريجيا بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-21) مْ وتتراوح مابين (24-27) مْ علي أقصي الساحل وجالو والجغبوب ولا تتجاوز(14) مْ على الجبل الأخضر.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجفرة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (20- 24)مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى ما بين (24-27) م وتسجل انخفاض يوم الغد.

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